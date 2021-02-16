Тимошенко: парламент узгодить тарифні закони, а корупцію на ринку газу розгляне ТСК

На скликаній на вимогу "Батьківщини" нараді голови фракцій домовилися про пошук компромісного рішення щодо справедливої ціни на газ, яке заплановано обговорити у четвер, 18 лютого. Корупційні оборудки посередників, які закуповують у державних підприємств дешевий газ і перепродають його людям з величезною націнкою, розслідуватиме парламентська ТСК.

"Ми отримали від усіх фракцій згоду на певний алгоритм дій. На жаль, наш законопроект №4680 не підтримали "Слуги народу", "Європейська солідарність" і "Голос", але ми домовилися, що до ранку четверга співпрацюємо разом. І якщо ці фракції знайдуть компромісне рішення, то четвер ми присвятимо тарифним питанням. Я працюватиму для того, щоб у залі розглянули законопроєкти, які зроблять дешевими тарифи для людей", - зазначила Тимошенко.

Крім того, за словами лідера "Батьківщини", було вирішено, що Тимчасова слідча комісія, яка викрила скрутки по відмиванню податку на додану вартість, детально вивчить корупційні оборудки на ринку газу за участі посередників, які перепродують дешевий газ людям вдвічі дорожче.

"Якщо Верховна рада промовчить і не зробить нічого, це означатиме, що депутати є співучасниками корупції, коли дешевий газ продається заздалегідь визначеним компаніям, а вони вдвічі дорожче продають його людям. Після наради, я вважаю, тарифне питання зрушилось із мертвої точки, тож ми будемо форсувати його, доки не буде ухвалено закон №4680, який поверне країні справедливу систему, коли український газ за доступною ціною направляється українцям", - додала політик.