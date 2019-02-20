Тимошенко оскаржує в суді "незаконну агітацію з боку Порошенка"

У "Батьківщині" заявили, що "Порошенко порушує закон про вибори"

Лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко оспаривает в суде "незаконную агитацию" со стороны действующего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как отмечается, кандидат в президенты Петр Порошенко "использует свою должность для совершения незаконной агитации". Соответствующий иск с требованием признать это нарушение закона о выборах в суд подала Тимошенко.

Сообщается, что в иске лидера "Батькивщины" говорится о том, что когда 9 февраля во время форума "Открытый диалог" во Дворце спорта Петр Порошенко как кандидат в президенты произносил свою предвыборную программу, его "безвозмездно транслировали три телевизионных канала - "112", "5 канал" и "Прямой".

"У нас есть один кандидат, который всем рассказывает, что он самый честный, что самое главное в жизни - это реальные дела, а не лживые обещания, что он легальный миллиардер. Но при этом он не желает платить за агитацию, в частности телевизионным каналам. Это ставит всех остальных кандидатов, в сравнении с ним, в неравное положение", - подчеркнул сегодня во время судебного заседания представитель истца, народный депутат Серий Власенко.

Он добавил, что на сайте главы государства это событие позиционировалась как мероприятие с участием главы государства, а не кандидата в президенты.

"Петр Порошенко использует свое положение, он агитирует за себя не за средства из избирательного фонда, а за счет телеканалов, которые его часами транслировали. То есть мы имеем, по сути, бесплатное использование СМИ для собственной агитации с использованием должности президента Украины", - отметил Власенко.

По его словам, это нарушает принципы равенства всех кандидатов, принципы оплаты всей агитации.

"Мы считаем это нарушением закона. Порошенко нарушает закон о выборах, который четко устанавливает равенство всех кандидатов и запрещает использование должностного положения для собственной бесплатной агитации. Если суд захочет увидеть очевидные вещи, то это будет основанием для того, чтобы, по меньшей мере, ЦИК объявил кандидату Порошенко предупреждение и зафиксировал факт неравенства во время агитации кандидатов на пост президента", - подытожил представитель истца.

Как отмечается, в среду, 20 февраля, Шестой апелляционный административный суд Киева начал рассмотрение дела об "использовании кандидатом в президенты Петром Порошенко своей должности для незаконной агитации".