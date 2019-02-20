Тимошенко оскаржує в суді "незаконну агітацію з боку Порошенка"

Фото: засідання суду (прес-служба)

У "Батьківщині" заявили, що "Порошенко порушує закон про вибори"

Лідер "Батьківщини" і кандидат у президенти України Юлія Тимошенко оскаржує в суді "незаконну агітацію" з боку чинного президента Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Як зазначається, кандидат у президенти Петро Порошенко "використовує свою посаду для здійснення незаконної агітації". Відповідний позов з вимогою визнати це порушення закону про вибори до суду подала Тимошенко.

Повідомляється, що у позові лідера "Батьківщини" йдеться про те, що коли 9 лютого під час форуму "Відкритий діалог" в Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його "безоплатно транслювали три телевізійні канали - "112", "5 канал" та "Прямий".

"У нас є один кандидат, який всім розказує, що він найбільш чесний, що найголовніше в житті - це реальні справи, а не брехливі обіцянки, що він легальний мільярдер. Але при цьому він не воліє платити за агітацію, зокрема телевізійним каналам. Це ставить всіх інших кандидатів, у порівнянні з ним, у нерівне становище", - наголосив сьогодні під час судового засідання представник позивача, народний депутат Серій Власенко.

Він додав, що на сайті глави держави ця подія позиціонувалася як захід за участю глави держави, а не кандидата в президенти.

"Петро Порошенко використовує своє становище, він агітує за себе не за кошти з виборчого фонду, а за кошти телеканалів, які його годинами транслювали. Тобто ми маємо, по суті, безплатне використання ЗМІ для власної агітації із використанням посади президента України", - зауважив Власенко.

За його словами, це порушує принципи рівності всіх кандидатів, принципи оплати всієї агітації.

"Ми вважаємо, це порушенням закону. Порошенко порушує закон про вибори, який чітко встановлює рівність всіх кандидатів і забороняє використання посадового становища для власної безоплатної агітації. Якщо суд захоче побачити очевидні речі, то це буде підставою для того, щоб щонайменше ЦВК оголосила кандидату Порошенку попередження і зафіксувала факт нерівності під час агітації кандидатів на пост президента", - підсумував представник позивача.

Як зазначається, у середу, 20 лютого, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почав розгляд справи про "використання кандидатом у президенти Петром Порошенком своєї посади для незаконної агітації".