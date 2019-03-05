Тимошенко спростувала "міф" влади про російський газ

Тимошенко назвала перемогою визнання незаконності підвищення цін на газ у 2016

Признание незаконности повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году, – это большая победа, которая свидетельствует о необоснованности всего дальнейшего ценообразования. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с журналистами в Хмельницкой области.

"Этот суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под сильным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной", – отметила она.

Как пояснила лидер "Батькивщины", постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ. Получается, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны, добавила Тимошенко.

"Это большая победа", – подчеркнула кандидат в президенты Украины.

Она развенчала "миф" власти о том, что якобы цена на газ является рыночной. Как заверила политик, она является монопольной на 100% и установлена постановлением правительства – "такого нигде в мире больше нет".

Лидер "Батькивщины" убеждена, что политическую ответственность за подорожание газа несет лично президент, ведь именно его указом назначаются члены НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы.

Кроме того, Тимошенко опровергла еще один "миф": "5 лет власть объявляет, что мы не потребляем российский газ. Но это обман. То, что по учету называют европейским газом, на самом деле является российским газом, который украинцам перепродают через посредников с переплатой".

Председатель партии заверила, что после победы на выборах ответственные за грабеж людей будут привлечены к ответственности.