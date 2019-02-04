Тимошенко: оточення президента створює мережу підкупу виборців

Тимошенко передасть Авакову відповідні заяви

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко вместе с командой требует от Министерства внутренних дел расследовать массовый подкуп избирателей, который планирует президент и его штаб. Соответствующее заявление сегодня будет подано министру Арсену Авакову, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

На заседании Согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов 4 февраля Тимошенко заявила, что президент и его окружение, в том числе Сергей Березенко, создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн за голос.

"Это происходит открыто на глазах у правоохранителей", – заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что такой масштабной коррупции не помнит ни на каких выборах, даже во времена Януковича: "Порошенко – это коррупционер высшей пробы, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей", - заявила она.

Тимошенко потребовала от министра Арсена Авакова немедленно обнародовать все данные о возможном подкупе избирателей президентом и его штабом во главе с Березенко.

Второе заявление о преступлении, которое "Батькивщина" подает в МВД, касается увеличения реестра избирателей. По словам председателя партии, тайно, без права кандидатов в президенты контролировать этот процесс, действующая власть увеличила реестр на миллион человек. И это тогда, "когда люди массово выезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти вдвое", заявила Тимошенко.

"Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать из них все "мертвые души" и прекратить подготовку Порошенко к масштабным фальсификациям", – заявила лидер "Батькивщины".

Кандидат в президенты добавила, что действующая власть еще планирует снять защиту бюллетеней, а это даст возможность команде Порошенко напечатать большее количество и "вкидывать" их на выборах.

"Страна ждет часа, когда этот продажный коррумпированный президент, который прикрывается патриотическими лозунгами, уйдет из власти. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства", – подчеркнула Тимошенко.

Она обратилась к министру внутренних дел и генеральному прокурору с требованием вмешаться в ситуацию и не дать возможности провести массовые фальсификации и подкуп избирателей.

После президентских выборов власть будет отвечать за нарушение законов, "не будет сроков давности для преступлений ни для президента, ни для его окружения", - подытожила Тимошенко.