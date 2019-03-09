Тимошенко пояснила, де візьме гроші на обіцяне підняття зарплат та пенсій

Тимошенко розповіла, як забезпечити додаткові надходження до бюджету

Дополнительные поступления в бюджет обеспечит детенизация и деофшоризация экономики и оптимизация государственного долга. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале "Украина".

"Мы знаем до копейки, как составить бюджет после победы на выборах, чтобы иметь возможность выполнять обязательства, которые берем перед людьми", – сказала она.

По ее словам, "наша налоговая система дает больше нагрузки, чем в других странах". Введение новой налоговой системы позволит привлечь дополнительные средства, уверена политик.

"Если мы принимаем налоговую систему, которая прописана в Новом экономическом курсе, мы сможем 47% изъять из тени и это дополнительные доходы в бюджет", – пояснила нардеп.

Тимошенко также считает, что 32% бюджета Украины "составляет долг государства, созданный искусственно на базе финансовых пирамид". Новая власть должна найти механизмы снижения бремени государственного долга, добавила она.

"Мы скоро уже долг как ВВП страны будем иметь", – сказала политик и добавила, что разгрузить бюджет можно будет за счет оптимизации долговых обязательств Украины.

Тимошенко убеждена, выполнение предусмотренных Новым курсом механизмов за несколько лет даст возможность повысить доходы украинцев до уровня Польши. Отдельные шаги – как то повышение минимальной пенсии до прожиточного минимума в 4425 грн – должны быть сделаны в первые после выборов месяца.