Тимошенко: освіта має бути пріоритетом держави

Розвиток освіти буде пріоритетом державної політики. Про це Юлія Тимошенко заявила під час перебування в загальноосвітній школі в с. Більківці у Житомирській області, де зараз планують закрити старші класи, а згодом можуть закрити і саму школу, передає РБК-Україна.

За словами Тимошенко, освіта має бути доступною для всіх і не може залежати ні від заможності батьків, ні від того, де мешкає дитина. Саме тому "Батьківщина" і надалі боротиметься проти закриття шкіл у сільській місцевості, запевнила політик.

Як зазначила Тимошенко, наразі йде масштабне скорочення освітніх закладів – за 5 років по всій Україні закрито 1500 шкіл, звільнено 22 тисяч вчителів і викладачів.

"Ми не допустимо скорочення освітніх закладів", – наголосила лідер "Батьківщини" та зауважила, що для того, щоб вберегти людей від нестачі освітніх закладів, потрібна правильна економічна політика, щоб "наші села мали перспективи розвитку".

Саме тому, за словами Тимошенко, важливий кожен голос, відданий "Батьківщині", адже від підтримки виборців залежатимуть можливості партії формувати політику нового уряду і відстоювати інтереси виборців.