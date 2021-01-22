Тимошенко звернулась до українців: тільки в єдності можна збудувати сильну країну

Питання соборності актуальне для сучасної України так само як і сто років тому. Бо єдність - не акт, єдність - це шлях.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.

"Сьогодні, 22 січня, - День єдності й соборності України. Про це знають і пам’ятають майже всі… Ми відзначаємо його на честь урочистого проголошення Акту злуки Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки, що сталося 1919 року у Києві, на Софійській площі", - заявила Тимошенко.

Вона також нагадала, що сьогодні є ще одна дата, про яку пам’ятають здебільшого історики. Рівно за рік до того, 22 січня 1918 року, Центральна рада ухвалила IV універсал, яким проголосила Україну "самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу".

"Щоправда, зробила вона це, коли було вже пізно, коли над Україною нависла смертельна загроза, коли цю незалежність було вже фактично втрачено… І знадобилося ще сімдесят років лихоліття, сімдесят років репресій, страждань, знущань, неоціненних жертв для того, щоб незалежність України постала знову", - додала Тимошенко.

Тепер, на її думку, нам треба навчитися "бути єдиними у щасті й радощах, в успіхах та перемогах". "Бо реальна єдність - це не щорічний ритуал біля Софії. Реальна єдність - це чуття тієї "єдиної родини" і нашої спільної Всеукраїнської сили щодня і щомиті", - переконана Тимошенко.

За її словами, єдність - елемент, без якого неможливе будівництво країни щасливих людей.

"Питання соборності актуальне для сучасної України так само як і сто років тому. Бо єдність - не акт, єдність - це шлях. Ми все ще йдемо, ми все ще у дорозі. І дуже хочеться, щоб це був шлях до спільних перемог, а не до чергових жертв. Шлях до усвідомлення себе нацією та сучасним демократичним суспільством, в якому кожен поважає кожного. Тільки так ми можемо збудувати справді сильну, справді вільну демократичну Україну. Хай так і буде. Слава Україні!" - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День соборності. У цей день в 1919 році відбувся Акт злуки Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки.

Офіційно це свято встановили у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР.