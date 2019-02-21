Тимошенко обіцяє зупинити "вакханалію" у зв'язку зі змінами щодо ФОП

Тимошенко вважає, що влада намається запровадити "презумпцію винуватості підприємця"

Новая власть должна создать все условия для инновационного развития Украины, и тем самым поощрять появление новых рабочих мест и качественный экономический рост. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала во время встречи с представителями ІТ-сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Она заметила, что вместо того, чтобы бороться с офшорами и коррупцией, власть Порошенко пытается "потрошить" перспективные отрасли отечественной экономики. Совершенно недопустимыми Тимошенко назвала властные инициативы, которые фактически вводят "презумпцию виновности предпринимателя" и расширяют возможности чиновников заниматься вымогательством под видом проверок.

"Мы не допустим этого. Мы объединяем политические силы в парламенте и вне его, чтобы остановить эту вакханалию", – подчеркнула она.

Для стимулирования инновационного развития, убеждена Тимошенко, надо максимально облегчить условия ведения бизнеса, упростить налоги и сделать доступными кредиты. От кредитов под залог, больше напоминающие средневековье, надо переходить к страхованию кредитов.

Не менее важно снизить цену кредита и продлить его сроки. Именно в этом и заключается суть экономической стратегии новой власти, изложенной в Новом курсе Украины, отметила председатель партии.

По данным "Батькивщины", представители ІТ-сообщества подарили Тимошенко сделанную из 3D принтере булаву, а также угостили кофе из чашки, также сделанной на принтере.