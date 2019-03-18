Тимошенко обіцяє мир, відроджений Донбас і захист переселенців

Тимошенко виступила за створення міжнародного фонду відродження та розвитку Донбасу

Сразу после выборов новый президент должен создать достаточно мощный международный фонд возрождения и развития Донбасса, чтобы восстановить все то, что разрушено, и наладить жизнь переселенцев. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила во время встречи с семьями переселенцев в Святогорске в Луганской области, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Я не вижу сейчас более экстренной задачи, чем обеспечить и мир, и возрождение и развитие", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

По словам кандидата в президенты, страны-подписанты Будапештского меморандума, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ в обмен на отказ Украины в 1994 году от третьего по мощности ядерного потенциала мира, готовы участвовать и готовы создавать этот мощный фонд по развитию Донбасса.

"Уже есть договоренности. Страны понимают, что помощь Донбассу нужна. Я знаю настроения всех лидеров стран-гарантов. После победы мы не потеряем ни минуты. У нас все готово. Мы сразу инициируем этот процесс", – заверила она и добавила, что до конца выборов будет находиться в разных странах и закреплять эти договоренности.

Тимошенко также подчеркнула: после выборов первоочередной задачи ее как нового президента для возвращения мира в Украину – посадить за стол переговоров президентов стран-подписантов Будапештского меморандума.

"Мы ежедневно будем решать вопрос возвращения мира. Донбасс вернется в Украину довольно быстро и мы сможем начать нормально жить. Крым – дольше", – подытожила председатель партии.