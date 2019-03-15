Тимошенко: новий президент має встановити справедливі тарифи

Тимошенко наголосила, що найбільша корупція - на тарифах українців

Новый президент сможет установить справедливые цены на газ и они будут вдвое ниже сегодняшних. Об этом Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала "Интер", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По словам Тимошенко, реализовать это сразу же после выборов позволит решение Окружного админсуда г. Киева, которое установило, что в 2016 году своим постановлением правительство установило тарифы для населения незаконно и необоснованно.

"Несколько недель назад я выиграла суд против правительства Украины. Суд отменил постановление Кабмина, которое незаконно установило цену на газ, необоснованно. И это означает, что новый президент сможет действовать немедленно и немедленно установить справедливые цены на газ. Цена будет вдвое ниже, чем сегодня", - сказала лидер "Батькивщины" и добавила, что, как следствие, тарифы на тепло и горячую воду также снизятся.

Тимошенко подчеркнула, самая большая коррупция, которая сегодня есть, - на тарифах украинцев.

"Власть собирает с вас тарифы, а потом отмывает на свои частные счета, в частности как господин Коболев. И какие бы контракты они сейчас не подписывали, это закончится для них после выборов жесткой ответственности", - прокомментировала председатель партии информацию о том, что правительство предложило руководителю "Нафтогаза" новый контракт, в котором говорится об увеличении добычи украинского газа и рыночных, а не заоблачных зарплатах.