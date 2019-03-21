Тимошенко: новий президент має усунути корупціонерів від влади

Новий президент має здолати кланово-олігархічну систему і зробити Україну сильною. Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Коростені у Житомирській області, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За її словами, рухатися країні вперед заважає коло "кругової поруки" корупціонерів при владі.

Вона нагадала про скандал із викриттям оборудок з обкрадання армії, в яких були залучені фірми президента і його бізнес-партнери.

Лідер "Батьківщини" зазначила, що притягти винних виявилося неможливим, бо навіть створення слідчої комісії в парламенті заблоковано пропрезидентською більшістю, Генпрокуратурою керує кум президента, а Верховний Суд перетворений на кишенькову структуру глави держави.

"Для того щоб завершити війну, нам треба прибрати мафію від влади, припинити її заробітки на війні і притягнути до відповідальності кожного, хто взяв принаймні копійку з українського бюджету", – наголосила Тимошенко.

А для того щоб ні в кого більше не виникало подібних спокус, потрібно змінити систему управління державою і підпорядкувати її громадянам. Саме в цьому, за словами Юлії Тимошенко, полягає суть Нової народної Конституції, ухвалити яку потрібно на всеукраїнському референдумі.

"У Новій Конституції ніхто не матиме імунітету – ні депутати, ні президент, ні судді. І у нового президента вистачить волі домогтися проведення такого референдуму", – наголосила лідер "Батьківщини".