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Тимошенко: новий президент має усунути корупціонерів від влади

Новини » Політика    21.03.2019 - 14:29
Тимошенко: новий президент має усунути корупціонерів від влади
Фото: Юлія Тимошенко в Коростені (ba.org.ua)

Рухатися країні вперед заважає коло "кругової поруки" корупціонерів при владі, переконана Тимошенко

Новий президент має здолати кланово-олігархічну систему і зробити Україну сильною. Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Коростені у Житомирській області, повідомляє прес-служба "Батьківщини". 

За її словами, рухатися країні вперед заважає коло "кругової поруки" корупціонерів при владі.

Вона нагадала про скандал із викриттям оборудок з обкрадання армії, в яких були залучені фірми президента і його бізнес-партнери.

Лідер "Батьківщини" зазначила, що притягти винних виявилося неможливим, бо навіть створення слідчої комісії в парламенті заблоковано пропрезидентською більшістю, Генпрокуратурою керує кум президента, а Верховний Суд перетворений на кишенькову структуру глави держави.

"Для того щоб завершити війну, нам треба прибрати мафію від влади, припинити її заробітки на війні і притягнути до відповідальності кожного, хто взяв принаймні копійку з українського бюджету", – наголосила Тимошенко.

А для того щоб ні в кого більше не виникало подібних спокус, потрібно змінити систему управління державою і підпорядкувати її громадянам. Саме в цьому, за словами Юлії Тимошенко, полягає суть Нової народної Конституції, ухвалити яку потрібно на всеукраїнському референдумі.

"У Новій Конституції ніхто не матиме імунітету – ні депутати, ні президент, ні судді. І у нового президента вистачить волі домогтися проведення такого референдуму", – наголосила лідер "Батьківщини".

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