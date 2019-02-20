Тимошенко: нова влада поверне соціальну справедливість

Обов’язок будь-якої влади - дбати про своїх громадян, наголосила Тимошенко

Новая власть вернет социальную справедливость и будет заботиться о гражданах. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своем Facebook в честь Дня социальной справедливости, введенного ООН в 2009 году.

"Обязанность любой власти – заботиться о своих гражданах. Только так можно построить цивилизованное государство и современное гражданское общество", – написала политик.

Кандидат в президенты отметила: социальная справедливость – это всемирно признанный тренд, а не "предвыборный популизм", как пытается убедить украинцев действующая власть.

По ее словам, в Украине сегодня сложилась уникальная ситуация: социальной политикой не занимается, по сути, никто, потому что это сложно, неэффективно и неблагодарно.

"Власти значительно ближе к душе одевать вышитые рубашки, произносить пафосные речи и задорно петь патриотических песен, чем увеличивать пенсии и социальные выплаты. Власть устранилась от своих социальных обязательств в отношении собственных граждан. Выживайте, кто как хочет, говорит она людям", – заявила Тимошенко.

В то же время, по ее словам, люди получают лишь новые платежки с астрономическими счетами за коммуналку и "пустые обещания, что скоро будет лучше". А те политики и отдельные политические силы, которые требуют реального улучшения жизни людей, сразу клеймятся "популистами", - заметила нардеп.

"Заботиться о людях в Украине – не модно. И никому в высоких кабинетах не болит, что сейчас наша страна стала самой бедной страной региона, а абсолютно подавляющее большинство населения живет далеко за чертой бедности", – заявила Тимошенко.