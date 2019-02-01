Тимошенко: нова влада має змінити принципи іпотечного кредитування

Житлову проблему треба вирішувати з допомогою правильного кредитування, переконана Тимошенко

Для того, чтобы каждый украинец имел возможность приобрести собственное жилье, новая власть изменит принципы ипотечного кредитования. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с предпринимателями Полтавской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Жилищную проблему надо решать, строя правильное кредитование", – подчеркнула она.

Для того, чтобы сделать жилье доступнее, по словам лидера "Батькивщины", нужна также дерегуляция и снятия с строительной отрасли "коррупционной нагрузки".

В настоящее время, отметила Тимошенко, существует несколько проблем, с которыми сталкивается молодежь, которая хочет иметь собственную квартиру. Прежде всего, это высокие проценты по ипотечным кредитам.

"Не может молодая семья заплатить 20% годовых по ипотечному кредитованию. И очень краткосрочное у нас сегодня ипотечное кредитование – 3 -5 лет", – заявила она.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание кандидат в президенты, – это большой первый взнос, что составляет 25-30%: "Ни одна молодая семья или семья, которая не занимается бизнесом, не может заплатить его".

Тимошенко убеждена, что проблему надо решать пошагово: снимать обязательный первый взнос, вводить кредитование не под залог, а под страхование рисков, снижать ставки по кредитам до 3-4 % годовых и переходить на долгосрочную ипотеку, чтобы каждая семья рассчитывала, за сколько лет сможет вернуть кредит.