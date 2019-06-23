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Тимошенко: нова коаліція дій має дати результат за 100 днів


Тимошенко розповіла, як змінити стару систему

Для того щоб змінити стару систему, реально перебудувати та відродити Україну, треба не лише максимальна консолідація проєвропейський патріотичних сил у парламенті, але й відповідальність політиків за свої обіцянки перед народом. Про це Юлія Тимошенко наголосила в прямому ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

"Місія президента – зібрати всіх в одну команду, припинити ділити, розмежовувати за будь-якими ознаками. І так само країну об’єднати. Тоді в парламенті будуть потужні сили з людей, які можуть мати свіжий погляд, з тих досвідчених професійних команд, які служили і служать країні та які точно знають, що з першого дня треба робити. І не тренуватися роками, а діяти з першого дня", – переконана вона.

Вона зазначила, що у "Батьківщини" вже є покроковий план дій для відродження України – Новий курс. Політична сила Тимошенко хоче запропонувати цей документ як основу коаліційної угоди нової коаліції дій.

"Ми вважаємо, що якщо люди перші 100 днів після вибору в парламент і формування уряду не відчують результатів – це означатиме знову втрачений час. Це єдина в країні стратегія, яка розроблялась останні роки українськими інтелектуалами: вченими, економістами, фінансистами. І ми запропонували новому президенту, щоб в новій Верховній раді була створена коаліція дій, тому що обіцянок вже достатньо, коаліція дій, де можна поєднати новизну і досвід", – сказала вона.

Тимошенко переконана, що чим швидше зміниться ця Рада, уряд, керівники силових структур, тим швидше можна буде розпочати реальні зміни в країні.

"Я твердо вірю, що Україна може стати рівною серед рівних в європейській спільноті. Я хочу цьому присвятити своє життя, щоб наше з вами покоління за життя побачило успішну красиву Україну", – підсумувала політик.

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