Тимошенко назвала "Північний потік-2" політичним проектом

Тимоешнко впевнена, що будівництво "Північного потоку" та "Північного потоку-2" повністю суперечить інтересам України

Строительство "Северного потока" и "Северного потока-2" полностью противоречит интересам Украины и на самом деле не является экономически целесообразным. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью DW во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Украина может без проблем обеспечить транспортировку всего необходимого газа для европейских потребностей", – сказала она.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что соглашения, которые Киев должен с ЕС, предусматривают, что при принятии подобных решений должны проводиться двусторонние консультации. И выразила сожаление по поводу того, что этого не произошло.

"Надеемся, что все же будут применены все необходимые рычаги для того, чтобы не строить политические "потоки", и все же руководствоваться экономической целесообразностью и партнерством", – отметила кандидат в президенты Украины.