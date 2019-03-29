Тимошенко назвала мотиви свого президентства

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко розповіла, яким політиком хоче увійти в історію

Кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко бачить зміст свого життя в тому, щоб повернути Україні успішність, а людям – довіру до влади. Про це вона заявила під час "Інтерв’ю з кандидатом про головне" телеканалу ICTV.

Здійснити задумане, переконана лідер "Батьківщини", зможуть реальні справи, а не порожні гасла на білбордах.

"Жодна влада в Україні ніколи не служила людям. Було завжди так: для людей – піар, а для себе особисто – офшорні рахунки, відкати тощо. Люди вже як нерв. За свободу, за право щасливо жити ми розраховувались життям українців не одне століття. І зараз розраховуємось – на війні, на революціях і на війні, яку веде проти нас РФ. І коли у відповідь люди бачать жорстоку політику щодо себе, коли вони щороку гірше живуть, влада не може не втратити довіру. Я йду для того, щоб все змінити", – наголосила політик.

Кандидат також зауважила, що "багато років вона протистоїть системі, яка не бачить людину, і це треба міняти".

Тимошенко також хоче увійти в історію "політиком, який відновив країну та довіру людей до держави".

"Я хочу бути частиною свого народу і частиною сучасного покоління, яке залишить дітям та онукам не руїни, а реально щасливу побудовану країну. Якщо я зможу цього досягнути разом з українською нацією, я буду вважати, що своє життєве завдання виконала", – сказала вона.

У випадку президентства Тимошенко обіцяє перший указ про накладання вето на рішення уряду про встановлення незаконної ціни на газ: "Є рішення суду, якого я добилася за 3 роки, що ціни незаконно встановлені та необґрунтовані. Це буде виконання рішення суду".

Окрім того, повідомила лідер "Батьківщини", за першим указом послідують сотні інших, які "в кожній сфері життя людини встановлюють справедливість". Будуть сотні першочергових законів, які розгляне парламент, "адже в президента є конституційне право визначати першочергові закони".

"Перші закони – про врегулювання ринку газу, український газ буде віддано людям, буде встановлена прибутковість газової галузі – 30%. І ціна на газ буде знижена вдвічі, а як наслідок, на тепло та гарячу воду", – зазначила вона.

Тимошенко переконана, що у випадку її президентства "Україна буде щасливою".