Тимошенко наполягає на податку на виведений капітал замість податку на прибуток

Ухвалення нового Податкового кодексу, який запровадить податок на виведений капітал замість податку на прибуток, допоможе підняти економіку. Про це заявила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

"Головна база тіньової економіки – недопустиме податкове законодавство. Дуже високими ставками податків наших підприємців загнали в тінь. База оподаткування в тіні. І тепер навіть, якщо знижувати ставки, з тіні економіку неможливо вирвати", – зазначила голова партії "Батьківщина".

Саме тому, переконана політик, треба негайно ухвалити новий Податковий кодекс, де замість зниження ставок буде змінено базу оподаткування. Зокрема, у "Батьківщині" наполягають на тому, щоб замість податку на прибуток запровадити податок на виведений капітал, на чому вже не перший рік наполягають вітчизняні підприємці.

Окрім цього, Тимошенко пропонує розглянути можливість замінити корупційний податок на додану вартість податком на реалізацію.

"Майже 50 країн у світі не використовують податок на додану вартість – серед них США, Сінгапур. ПДВ – найбільш корумпований податок в Україні. З бюджету більше вимивається ПДВ, ніж перераховується, – зауважила політик. – Якщо ми матимемо базу оподаткування, як у Сінгапурі або в США, лише трохи спрощену, ми матимемо зовсім інші результати".