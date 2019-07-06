Тимошенко наполягає на розслідуванні дій керівництва МОЗ

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наполягає на розслідуванні дій і притягненні до відповідальності керівництва МОЗ. Про це народний депутат заявила під час ефіру на телеканалі NewsOne, передає РБК-Україна.

На її думку, те, що Міністерство охорони здоров’я, прем’єр Володимир Гройсман і колишня влада зробили з вітчизняною медициною, без наслідків залишати не можна.

"Уляна Супрун має не просто піти з посади, діяльність керівництва МОЗу має бути розслідувана компетентними органами", – переконана політик.

Вона нагадала, що нещодавно відвідала одну з лікарень Київської області.

"Три роки тому це була сучасна лікарня, обслуговувала десятки сіл навколо, мала лікарів всіх профілів. Ми приїхали декілька днів тому – там руїни", - заявила Тимошенко.

Лікарню вже не фінансують, лікарі звільнені, а люди навколо залишились без меддопомоги, і це лише один приклад, додала політик.

Тимошенко також зазначила, що за 5 років закрито 500 лікарень і поліклінік, а також 1633 ФАП на селі: "Супрун та всі керівники над нею, по суті, ліквідують мережу лікувальних закладів в Україні. Своєю реформою вони позбавляють людей нормальної меддопомоги".

Лідер "Батьківщини" переконана: треба запроваджувати обов’язкове медичне страхування. Воно дасть можливість тим, хто працює, отримувати страховку за рахунок роботодавця, а ті, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні), – за рахунок держави.