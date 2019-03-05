Тимошенко: наша мета - єдина та мирна Україна

Найбільшою перешкодою для руху країни вперед є війна, наголосила політик

Новая власть должна сделать все для мира и восстановления единства Украины. Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Каменце-Подольском.

По ее словам, война является наибольшей помехой для движения страны вперед.

"Враги хотят видеть нас растерянными и разобщенными. Но мы способны этому противостоять", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко подчеркнула, что Украине нужна сильная контрактная армия, присоединение к системе коллективной безопасности НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", к которому должны быть привлечены страны-гаранты – США, Великобритания, а также Франция, Китай, Германия и ЕС.

"Не менее важны для победы - наведение порядка в государстве и пресечение коррупции и мародерства в тылу", – добавила она.

По мнению Тимошенко, новая власть в первую очередь должна привлечь к ответственности всех виновных в разворовывании народных денег, собранных для армии.