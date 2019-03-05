Тимошенко: наша мета - єдина та мирна Україна

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Найбільшою перешкодою для руху країни вперед є війна, наголосила політик

Нова влада має зробити усе для миру та відновлення єдності України. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Кам’янці-Подільському.

За її словами, війна є найбільшою перешкодою для руху країни вперед.

"Вороги хочуть бачити нас розгубленими і роз’єднаними. Але ми здатні цьому протистояти", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, Україні потрібна сильна контрактна армія, приєднання до системи колективної безпеки НАТО та новий переговорний процес у форматі "Будапешт плюс", до якого мають бути залучені країни-гаранти – США, Великобританія, а також Франція, Китай, Німеччина та ЄС.

"Не менш важливими для перемоги є наведення ладу в державі та припинення корупції та мародерства в тилу", – додала вона.

На думку Тимошенко, нова влада у першу чергу має притягти до відповідальності усіх винних в розкраданні народних грошей, зібраних для армії.