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Тимошенко: наша мета - єдина та мирна Україна

Новини » Вибори 2019    05.03.2019 - 14:10
Тимошенко: наша мета - єдина та мирна Україна
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Найбільшою перешкодою для руху країни вперед є війна, наголосила політик

Нова влада має зробити усе для миру та відновлення єдності України. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Кам’янці-Подільському.

За її словами, війна є найбільшою перешкодою для руху країни вперед.

"Вороги хочуть бачити нас розгубленими і роз’єднаними. Але ми здатні цьому протистояти", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, Україні потрібна сильна контрактна армія, приєднання до системи колективної безпеки НАТО та новий переговорний процес у форматі "Будапешт плюс", до якого мають бути залучені країни-гаранти – США, Великобританія, а також Франція, Китай, Німеччина та ЄС.

"Не менш важливими для перемоги є наведення ладу в державі та припинення корупції та мародерства в тилу", – додала вона.

На думку Тимошенко, нова влада у першу чергу має притягти до відповідальності усіх винних в розкраданні народних грошей, зібраних для армії.

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