Тимошенко: у нас є можливості знизити ціну на газ

Тимошенко обіцяє знизити ціну на газ

В случае победы на выборах будет шанс снизить цены на газ вдвое, и мы сделаем это в первые недели работы новой команды. Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня на встрече с общиной Киева.

«У нас не просто есть шансы и возможности снизить вдвое цены на газ, это надо делать сразу. Ведь через тарифы власть забирает все, что есть у украинских семей», – возмутилась она.

После прихода к власти новый президент сможет вернуть порядок, который существовал до 2014 года, когда украинский газ направлялся на нужды населения и бюджетной сферы, заверила лидер «Батькивщины».

Себестоимость газа будет пересчитана и составит 3.50 грн за кубометр, прогнозирует она.

«А не 8.55 грн за кубометр, как сейчас, и до конца 2019 года они хотят довести цену до 12 грн», – обратила внимание кандидат в президенты.

Кроме того, может быть заложено 30% рентабельности для развития украинской газодобывающей отрасли, добавила Тимошенко.

Именно ситуация вокруг тарифов, убеждена лидер «Батькивщины», демонстрирует то, как действующая власть «потребляла нас на протяжении 4,5 лет».

«Действующая власть мечтает еще на 5 лет остаться руководить страной, но «мы не допустим этого», - отметила лидер «Батькивщины».

«Я считаю, их надо убирать немедленно. Они не представляют, как люди считают дни до того момента, когда можно будет их привлечь к ответственности. Или мы их, или они нас», – подытожила кандидат в президенты Украины.