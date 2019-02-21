Тимошенко: монетизація субсидій - це ще одна "технологія підкупу виборців Порошенком"

Тимошенко зазначила, що "за маніпуляції з цінами на газ повністю відповідає Порошенко"

Решение о монетизации субсидий - это еще одна "технология массового подкупа избирателей действующей властью". Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала во время встречи с портовиками в г. Южное (Одесская область), сообщает пресс-служба партии.

По словам Тимошенко, цинизм этой технологии в том, что власть накануне выборов решила выдать субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти деньги "отберет у украинцев за счет повышения тарифов". Тимошенко отметила, что газ будет дорожать и в дальнейшем - с мая на 15%, а в конце года - еще на 25%.

Как отмечается, Тимошенко убеждена, что "за манипуляциями с ценами на газ полностью отвечает Петр Порошенко". Ведь НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы, - это орган, сформированный именно президентом.

"Все, что 5 лет происходило, - это решение президента. Он давал указания и вся страна получала результат", - сказала она.

Тимошенко убеждена, что рост тарифов бьет не только по людям, но и разрушает отечественную экономику, ведь когда у людей не остается средств на покупку товаров и услуг, сокращается спрос и экономика деградирует.

Председатель партии также отрицала, что неподъемные для граждан цены являются рыночными.

"У нас нет рынка природного газа, у нас абсолютная монополия. Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЭКУ, которую он создает своим указом", - подытожила Тимошенко.