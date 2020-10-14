Тимошенко: медстрахування дозволить створити ефективну систему охорони здоров’я

Потрібно піднімати престиж медичної галузі й доступ до системи охорони здоров’я, незалежно від доходів людей. Впоратися з цим зможе впровадження в Україні обов’язкового медичного страхування.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час зустрічі із працівниками та керівництвом реабілітаційного центру Полтавської центральної районної лікарні.

"Враховуючи сьогоднішній стан економіки та бюджету, лише обов’язкове медичне страхування здатне надати належний рівень фінансування медицини. Не можна бездіяти, треба наполегливо пропонувати зміни реформи охорони здоров’я", - наголосила Юлія Тимошенко.

Водночас вона нагадала про обіцяні президентом та урядом 300% доплати медикам, які лікують людей від COVID-19. Ці гроші, переконана Тимошенко, медичні працівники повинні отримати гарантовано.

"Але є проблема, бо сьогодні погодинно рахують, скільки медик перебував із хворим на ковід, і від цього нараховують відсотки. Якщо вже медичний персонал, лікарі контактують із хворими, то гарантовано має бути 300% доплати до місячного окладу. Важливо, щоб доплати отримували й медики, які працюють в лікарнях, де є інфекційні відділення з хворими на ковід, адже вони так чи інакше дотичні до них. Так само не потрібно розділяти на ковідні та не ковідні бригади швидкої допомоги, а всіх нормально забезпечувати надбавками у 300%", - зауважила лідер "Батьківщини".

Тимошенко вважає, що в бюджеті на наступний рік пріоритетними мають бути галузі охорони здоров’я та освіти.

"Ми будемо добиватися, щоб на наступний бюджетний рік влада змінила пріоритети, щоб не гатили з бюджету гроші на невідомі речі, наприклад, такі як іноземні наглядові ради в наших державних корпораціях, а щоб пріоритетами нарешті були визнані освіта та охорона здоров’я. Це єдині правильні пріоритети, які треба виставити у державному бюджеті на 2021 рік. Ми будемо серйозно стояти на цій позиції", - запевнила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Юлія Тимошенко та депутати "Батьківщини" зареєстрували у парламенті законопроект №3464 про загальнообов’язкове медичне страхування.