Тимошенко: медики в пік епідемії залишені без доплат та найнеобхідніших препаратів

Третя хвиля коронавірусу має більш тяжкий перебіг хвороби, ніж попередні, а в цей час медична галузь катастрофічно недофінансована: немає обіцяних владою 300% доплат працівникам, незакуплені життєво необхідні препарати, не вистачає медиків.

Юлія Тимошенко разом із заступником голови партії "Батьківщина", першим заступником голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерієм Дубілем передали обладнання для медичних закладів.

"Ми привезли допомогу, хотіли підтримати. Я хочу вам подякувати, що ви в такій тяжкій ситуації стоїте, як на фронті, що ви зараз робите найважливішу справу для країни - рятуєте життя людей. Ми знаємо, що багато лікарень по всій країні залишені без кисню, без ліжок, працівники - без доплат. І ми хотіли б, щоб держава зробила пріоритетом і ваше життя, і життя тих, хто захворів цією небезпечною хворобою", - наголосила Юлія Тимошенко.

Серед найбільш серйозних проблем, які зараз відчуває медична галузь, - нестача медичних працівників, які масово виїжджають до сусідніх країн, де їм платять майже вдесятеро більше; відсутність достатньої кількості обладнання - через більш тяжкий перебіг хвороби треба докупити ШВЛи, відчувається дефіцит кисню; немає ключових препаратів, які рятують життя важко хворих.

На думку Юлії Тимошенко, така складна ситуація зумовлена бездіяльністю влади, яка за 2 роки не виправила допущених помилок.

"Насправді кисню немає у 50% лікарень, непрофінансована 300% доплата всім медикам і немедичним працівникам, які контактують із ковідними хворими. А працівникам рентгенологічних відділень, які роблять КТ й МРТ, взагалі недоплачують або доплачують мізер. Шокова для нас інформація, що досі незакуплений головний противірусний препарат - його немає в жодній лікарні. Не вистачає ліжок, а там де вони є - не вистачає медичних працівників", - зазначила лідер "Батьківщини".

Свідченням цинічного ставлення влади до власних громадян, на її переконання, є те, що у проєкті бюджету на наступний рік на охорону здоров’я закладено 2,9% ВВП, хоча в неепідеміологічний період має закладатися 5%, а в умовах пандемії – значно більше, як це роблять у розвинутих країнах, де життя й здоров’я людей є найвищою цінністю.

"Ми зберемо від вас всю інформацію, узагальнимо її в системний документ – постанову або законопроект - і будемо пояснювати владі, що треба робити і налаштовувати їх на серйозну роботу. Тримайтеся, будьте здорові, нехай ваші родини будуть здоровими. Наша команда робитиме все можливе, щоб захистити вас і допомогти", - пообіцяла Юлія Тимошенко.