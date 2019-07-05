Тимошенко: мрію дати українцям щасливе життя і знаю, як це зробити

Українці заслуговують на гідне життя і наразі для цього відкрилось вікно можливостей, а реалізувати необхідні для країни та кожного громадянина зміни може фахова консолідована робота нового президента, прем’єра та парламенту. Про це Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne, передає РБК-Україна.

"Наша команда планує не посади дерибанити, а увійти в історію України разом з іншими політичними силами як творці успішності, як творці нової держави, яка дає людям щастя", - сказала вона.

Лідер "Батьківщини" переконана, наразі для цього вкрай необхідно вирішити низку нагальних питань. Зокрема, втілити нову стратегію розвитку економіки України, де зарплати та пенсії будуть збільшені, а тарифи для населення знижені.

"Треба негайно знижувати ціну на газ", – наголосила голова партії і нагадала, вона передала президенту пакет постанов, які робила її команда (для зниження тарифів – ред.), і порадила Зеленському накласти вето на постанови уряду Гройсмана, які підвищують тарифи.

Необхідним для покращення життя стане запровадження обов’язкового медичного страхування, адже нинішня так звана медреформа позбавила людей нормальної допомоги.

"Обов’язкове медстрахування – це коли людина, яка працює, має страховку за рахунок роботодавця, а пенсіонери, непрацездатні та діти – за рахунок держави. Ця страховка дає людям право гарантовано отримати медичні послуги та ліки", – зазначила політик.

Окрім того, зауважила Тимошенко, важливим буде вберегти країну від розпродажу сільськогосподарської землі – тобто не дати скасувати мораторій.

Лідер партії зізналась, що мріє побачити Україну щасливою, сильною, європейською державою за життя.

"Я мрію про щастя та здоров’я українських родин, а також про те, щоб моє життя та життя близьких мені людей в команді не було втрачено дарма. Я хочу, щоб моя команда "Батьківщини" увійшла в історію як команда державників, людей, які брали участь в становленні України", – підсумувала вона.