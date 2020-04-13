Тимошенко: змінами до бюджету влада намагається узаконити корупцію

Змінами в держбюджет влада намагається легалізувати корупцію. Про це під час виступу на позачерговому засіданні парламенту заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає РБК-Україна.

"Сьогодні з дохідної частини бюджету вилучають майже 120 мільярдів гривень. Парламенту пропонують просто визнати їхнє зникнення, заплющивши очі на те, як саме вони зникли. Наголошую, це сума, яка, по-перше, вдвічі перевищує створення Фонду по боротьбі з інфекцією та епідемією. По-друге - це половина Пенсійного фонду України за обсягом грошей", - заявила Тимошенко.

Голова "Батьківщини" переконана, що саме такими змінами бюджету влада намагається легалізувати корупцію на митниці та податковій, які вдалося викрити екс-міністру фінансів Ігорю Уманському.

"Уманський сказав, що в середньому за квартал внаслідок корупції бюджет недораховується 30 мільярдів гривень. Це якраз і є ці 120 мільярдів гривень за рік. Але ж він не просто викрив усі ці оборудки, він доповів про це президенту, прем’єр-міністру, уряду - він виступив з цим публічно і подав відповідні аргументовані матеріали до Генпрокуратури, НАБУ та СБУ. Але влада на це заплющила очі та пропонує те саме зробити депутатам. Треба казати правду - на розгляд парламенту винесли бюджет знищення України", - додала Тимошенко.

Тимошенко впевнена, що криза не дає дозвіл владі наживатися на біді людей, тому перш ніж ухвалювати зміни до бюджету, потрібно переконатися в їх обґрунтованості. Тимошенко також запропонувала президенту та керівництву уряду зібратися з лідерами фракцій, щоб вислухати колишнього міністра.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада України прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна раніше, позаминулого понеділка парламентарі відправили на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни в державний бюджет на 2020 рік.