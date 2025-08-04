Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в интервью британскому The Times заявила об угрозе колонизации Украины и упрекнула Запад за попытки "подорвать суверенитет" Украины в разгар войны с Россией.

Бывшая премьер-министр, пришедшая к власти после антимосковской Оранжевой революции, боится, что ее страна превращается в "лишенную прав колонию", которая теряет свой суверенитет.

Большая фотография при входе в штаб-квартиру партии Юлии Тимошенко в Киеве изображает ее в эйфории после Оранжевой революции 2004 года: одна рука поднята вверх, в другой — букет цветов.

Через несколько недель после революции, которая отменила результаты сфальсифицированных выборов в пользу пророссийского кандидата Виктора Януковича, Тимошенко стала первой женщиной на посту премьер-министра в Украине, а страна сделала исторический поворот от влияния России к сближению с Западом.

Прошло двадцать лет. Фирменная коса Тимошенко осталась, но ее отношение к западным союзникам Киева стало более жестким. Она все еще полностью поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и Европейский Союз, но возмущена отказом предоставить Киеву членство в западном военном альянсе в годы до полномасштабного вторжения России. Она также обвинила Запад в том, что он воспользовался войной, чтобы "подорвать" независимость Украины, даже когда на ее города падают российские бомбы.

"С начала полномасштабного вторжения России западные страны - под угрозой отказа в кредитовании — установили неприемлемый контроль над государственными институтами Украины, государственными банками и монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в состоянии войны", — сказала она во время интервью в офисе своей партии "Батькивщина".

Ее комментарии, вероятно, стали самой резкой критикой Запада со стороны лидера украинской политической партии со времени, как президент Путин приказал ввести танки в Украину в 2022 году - нападения, которому Киев сопротивляется с помощью оружия из США и Европы.

Аргумент Тимошенко о том, что суверенитет Киева находится под угрозой, главным образом основывается на участии западных экспертов в совещательных группах, которые отбирают кандидатов на назначение в Конституционный суд Украины, Высший совет правосудия, Государственную таможенную службу, Государственное бюро расследований, Счетную палату, а также антикоррупционные органы.

Среди западных экспертов, в частности, есть высокопоставленный чиновник Национального аудиторского управления Великобритании. Они могут вместе голосовать за вето на кандидатов, а в случае равенства голосов их голоса имеют преимущество над голосами украинских экспертов. Как правило, комиссии состоят из шести членов — трех иностранцев и трех украинцев. Такой международный надзор, по словам Тимошенко, был бы уместен в таких странах, как Афганистан, Либерия или Сьерра-Леоне, но не в Украине.

"Украина — не государство, потерпевшее крах, как пытается показать Кремль. Мы — суверенная европейская нация, которая героически сопротивляется полномасштабной агрессии и с оружием в руках защищает европейские ценности", — сказала она. "Мы не Афганистан".

Во время горячей речи в парламенте в прошлом месяце Тимошенко назвала попытку президента Зеленского ограничить полномочия НАБУ и САП, которые поддерживаются Западом, "светлым днем" для Украины.

Несмотря на то, что Зеленский оправдывал этот шаг как необходимость для борьбы с вероятным российским проникновением, Тимошенко назвала это давно ожидаемым шагом для ограничения западного контроля над ключевыми государственными институтами. Она утверждала, что Украина быстро превращается в "лишенную прав колонию". Она и другие депутаты "Батькивщины" воздержались во время голосования на прошлой неделе по восстановлению независимости этих органов после редких общенациональных протестов.

Александр Мережко, депутат правящей партии Зеленского и председатель комитета по международным делам Верховной Рады, назвал утверждения Тимошенко о потере суверенитета "абсурдными".

"Решение включить иностранных экспертов в совещательные советы не было принято вопреки воле Украины", — сказал он. "Украина согласилась на это решение. Иностранные государства, например страны ЕС, дают нам средства, и они заинтересованы в гарантиях, которые обеспечивают объективность процесса отбора судей, например".

Тимошенко в ответ обвинила Мережко в том, что он пытается "скрыть слабость и некомпетентность" правительства Зеленского.

"Не надо нам говорить, что украинцы могут умирать ради мира в Европе, но якобы не способны сами управлять своей страной", — сказала она. "Наши западные друзья не имели права ожидать, что в один из самых тяжелых моментов в истории нашего государства Украина должна отплатить за помощь или кредиты своим суверенитетом".

Ее критики утверждают, что такие комментарии почти дословно повторяют заявления Путина, который использовал международное участие в проверке украинских государственных институтов как "доказательство" того, что страна является марионеткой Запада и представляет экзистенциальную угрозу для Москвы.

Фонд DEJURE, киевская организация юристов и правозащитников, которая выступает за независимую судебную систему, обвинила Тимошенко в "открытом подыгрывании Москве". "Участие международных экспертов... обеспечивает действительно независимые процессы отбора и повышает доверие общественности к судебной системе", — говорится в их заявлении.

Тимошенко отвергла предположение о том, что ее риторика играет на руку России, заявив вместо этого, что пропаганду Кремля подпитывают именно действия Запада. "Наши западные друзья не должны давать Путину основания такое говорить".

Это не единственный ее упрек Западу. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, во время ее второго премьерского срока, альянс не предоставил Украине план действий по членству, отметив лишь, что Киев сможет присоединиться в неопределенном будущем. Это решение сегодня широко рассматривается как то, что укрепило убеждение России, будто Запад не готов на конфликт с Москвой ради защиты Киева.

Соединенные Штаты тогда хотели предоставить план действий для членства и Украине, и Грузии, еще одному постсоветскому государству, но Франция и Германия выступили против, опасаясь, что это разозлит Кремль. В самой Украине также было сопротивление — согласно опросу перед саммитом в Бухаресте, половина избирателей выступала против вступления в НАТО, тогда как лишь четверть - за. Остальные не определились.

Через год после саммита НАТО 2008 года 40% украинцев считали альянс угрозой, а лишь 17% — защитой, согласно опросу Gallup. Большинство не имело мнения или не определилось.

Впрочем, Тимошенко считает, что отказ альянса предоставить Киеву четкий путь к членству был "трагедией, роковой ошибкой", которая в конце концов подтолкнула Москву к вторжению в Украину.

"За эту войну - за потерянные и разрушенные жизни, за уничтожение украинских городов и сел, за страдания миллионов - ответственность лежит также и на тех [западных] лидерах, которые проголосовали против предоставления Украине плана действий по членству", — сказала она.

НАТО до сих пор не предоставило Украине четкий путь к членству, а президент Трамп в этом году заявил, что сочувствует позиции России о том, что расширение альянса на восток представляет угрозу ее национальной безопасности. В феврале он сказал, что вступление Украины в НАТО "не произойдет".

Хотя "Батькивщина" Тимошенко является одной из старейших партий в Украине, пока она имеет лишь 26 из 450 мест в парламенте. Согласно недавнему опросу, лишь 5% избирателей хотели бы видеть ее следующим президентом Украины. Однако ее имя до сих пор имеет вес за рубежом.

В этом году Тимошенко и представители Петра Порошенко, предшественника Зеленского на посту президента, провели конфиденциальные переговоры с эмиссарами Трампа. Об этих переговорах стало известно только после сообщения Politico в марте, которое утверждало, что обсуждения касались возможности проведения выборов в Украине во время войны.

Зеленский, чей первый срок должен был завершиться в прошлом году, заявил, что выборы возможны только после завершения войны. Эту позицию поддерживает подавляющее большинство украинцев, в частности Тимошенко и Порошенко.

Источник из Республиканской партии США сообщил, что Тимошенко и Порошенко пытались показать себя "более удобными для сотрудничества", чем Зеленский. Оба это отрицают и настаивают, что в этих переговорах не было ничего коварного, а встречи состоялись уже после конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме.

"У каждого политика в мире есть открытые и закрытые встречи. В этом нет ничего необычного", — сказала Тимошенко. "Мы обсуждали военную помощь и возможные подходы к завершению войны. Мы не говорили о выборах".