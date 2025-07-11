Тимошенко инициировала новый шаг по усилению МФО по защите прав ветеранов
Народный депутат Юлия Тимошенко инициировала создание межфракционного объединения (МФО) по защите прав ветеранов. Для полного понимания ситуации, при МФО был создан совещательный и общественный советы из числа военнослужащих, гражданского общества, представителей фондов и профсоюзов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Юлии Тимошенко.
Так, во время очередного заседания МФО приглашенные представители совещательного и общественного советов очертили свое видение проблем, с которыми чаще всего сталкиваются военные, ветераны и члены их семей. Они помогли участникам МФО собрать и систематизировать круг вопросов, над которыми будут работать эксперты.
"Задача нашего МФО - ни одну проблему не оставить за пределами нашего понимания и без внимательного рассмотрения и решения. Мы будем работать на результат. Мы должны решить проблемы, которые являются наиболее сложными и тяжелыми", - отметила Юлия Тимошенко.
Во время заседания участники обсудили организационную модель и расширили план своей работы.
"Совместно с совещательным и общественным советами МФО стремится построить разветвленную систему, которая будет решать вопросы на национальном и региональном уровнях", - отметила она.
По словам Тимошенко, в поле зрения МФО будут не только текущие вопросы, но и системные, которые потребуют внесения изменений в законодательные акты и постановления правительства.
Она пообещала, что для этого МФО будет приглашать на свои заседания чиновников, представителей исполнительной и центральной власти, чтобы вся система власти была привлечена к решению проблем военных.
"Наши герои - те, кто пошли защищать наше государство, те, кто готовы отдать свою жизнь за Украину, или те, кто уже отдали ее, и члены их семей - для нас это главные люди в государстве. Государство обязано отдать все свое внимание, возможности, ресурсы для того, чтобы наши защитники и защитницы почувствовали, что мы им бесконечно благодарны", - добавила нардеп.
Что известно о межфракционном объединении по защите прав ветеранов
Сейчас в МФО входят 37 народных депутатов, которые представляют все фракции Верховной Рады. МФО разделено на рабочие группы, в частности:
- по проблемам жилищного обеспечения ветеранов, участников боевых действий и членов их семей;
- по некоторым социальным вопросам;
- по вопросам внутренне перемещенных лиц и легионеров;
- по проблемам денежных выплат УБД;
- по вопросам поддержки семей погибших и пропавших без вести военнослужащих;
- по проблемам лечения военнослужащих и ветеранов;
- по проблемам протезирования;
- по вопросам реабилитации; по вопросам лечения и реабилитации раненых военнослужащих за рубежом;
- по проблемам статуса ветеранов и УБД;
- по проблемам занятости ветеранов;
- по внедрению персонального патроната для военнослужащих с тяжелыми ранениями, тяжелыми психическими расстройствами и потерей зрения.
Напомним, по просьбе представителей военного профсоюза Тимошенко инициировала создание в парламенте межфракционного объединения по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей.
Кроме того, 17 июня фракция "Батькивщина" выступила с инициативой внести на рассмотрение парламента законопроект о выделении двух гектаров каждому военнослужащему, членам семьи погибших за Украину или пропавших без вести воинов.
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