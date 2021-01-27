Тимошенко: ми ініціюємо проведення референдуму із 5 важливих запитань

Закон про всеукраїнський референдум (№ 3612), який парламент ухвалив 26 січня у другому читанні, написано так, щоб громадяни не змогли ініціювати опитування з тих питань, які їх справді турбують. У зв'язку з цим, партія "Батьківщина" ініціює проведення референдуму із 5 ключових питань.

Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній раді.

"Бюрократичні процедури, передбачені цим законом, мають лише одну мету - не дозволити людям домогтися проведення референдуму. Але, якщо вони таким чином хочуть захистити владу від народу - хай не сподіваються", - заявила Тимошенко.

Зокрема, вона закликатиме громадян сказати:

Так постачанню населенню українського газу та атомної електроенергії з 30% рентабельністю; Ні продажу сільськогосподарської землі; Ні продажу стратегічної власності; Ні легалізації наркотиків; Ні легалізації грального бізнесу.

Тимошенко також запропонувала політичним силам, які поділяють необхідність запровадження справжнього народовладдя, об’єднати свої зусилля.

"Якщо 70% людей, за даними опитувань всіх рейтингових агенцій, вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, то це означає, що рішення приймаються проти волі народу. Тому, хоч і поганий закон про референдум прийнятий, але ми як пробійна сила домагатимемося референдуму по важливих питаннях", - додала Тимошенко.

Крім того, вона заявила, що буде й без референдумів відстоювати інтереси українців. "А референдуми можуть поставити крапку на всьому тому безладі, який вже останні сім років в країні відбувається", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводиться про зміни до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення та скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менш як 3 млн українців.