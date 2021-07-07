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Тимошенко: держава сконцентрує увагу на кількох портах, решту передадуть в концесію

Автор: РБК-Україна

Більшість українських портів будуть передані у концесію, а в державному управлінні залишиться кілька ключових і вигідних з економічної точки зору.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Попередня команда Міністерства інфраструктури займалася українськими портами, але нова команда і новий міністр хочуть пришвидшити темпи розвитку. Цьому допомагає і Верховна рада, і Офіс президента", - наголосив він.

Тимошенко, який займається координацією програми президента "Велике будівництво", підкреслив, що інфраструктурна програма спрямована не лише не внутрішні перевезення, а й на міжнародний транзит. Тому розвиток водних шляхів - у пріоритеті.

"Чому ми хочемо віддавати більшість портів у концесію? Держава не може управляти такою кількістю портів на якісному рівні. Саме тому ми сконцентруємо увагу на кількох найвигідніших з економічної точки зору", - заявив заступник голови ОП.

Як приклад, він навів порт "Южний", що є державним підприємством.

"Южний" дуже вигідно розташований у географічному плані. Туди вже зайшла нова команда, новий очільник. І за перший повний місяць роботи на 15% збільшилася кількість обробки вантажів. Зараз команда працює над тарифною політикою. Я думаю, за результатами цього року всі побачать, як держава може сконцентрувати увагу на одному або кількох портах та збільшити економічну вигоду", - зазначив Тимошенко.

Також на форумі Тимошенко розповів, як Офіс президента і уряд працюють на вирішенням проблем моряків, що виникли через корупційну систему переатестації.

"З 1 вересня у тестовому режимі ми запустимо систему електронної сертифікації - і моряки, нарешті, зрозуміють, що не треба входити в корупційні зв'язки для того, щоб отримати сертифікат", - запевнив він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, як вдалося запустити велику приватизацію і виконати план на 350%. Цього року надходження від приватизації мають зрости у чотири рази - до 12 млрд гривень.

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