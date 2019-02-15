Тимошенко: держава має виконувати свої соцобов’язки щодо ветеранів

Тимошенко переконана, що держава має дбати про "афганців"

Государство должно заботиться об "афганцах" и выполнять свои непосредственные социальные обязательства в отношении ветеранов, потому что именно таким образом формируется великая и достойная нация – нация, которая способна защитить своих детей. Об этом заявила Юлия Тимошенко к 30-летию со дня вывода войск из Афганистана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По мнению лидера "Батькивщины", вспоминать события того времени нужно и необходимо, ведь "нет никакой вины за теми юными и невинными ребятами, фактически детьми, которых хищная и агрессивная империя отправляла на войну, не спрашивая их согласия одной".

"В политике это считается неблагодарной и неудобной темой. Ибо кто знает, как ее интерпретировать. И воинов похвалить хочется, но ведь и война была "не наша", захватническая и ненужная. И у врага – в России – делают из этой даты праздник имперского масштаба. Поэтому лучше промолчать. В этом все лицемерие и цинизм политики – замалчивать неудобное и невыгодное для имиджа", – сказала она.

Тимошенко назвала украинских "афганцев" людьми чести, большого мужества и долга.

Политик напомнила, что они стояли на защите Майдана 2004-го года, именно они в 2013-14 годах были одной из ключевых сил обороны Революции достоинства. Она подчеркнула, что сегодня на Востоке "афганцы" снова в строю, мужественно и героически защищают Украину от врага и защищают нашу мирную жизнь.

"Это люди, на которых можно опереться, люди, которым можно верить. Люди, которыми стоит гордиться! Спасибо вам, ребята. Мы и до сих пор так вас называем, хотя уже целое поколение выросло с тех времен и стало взрослыми мужчинами", – подытожила Тимошенко.