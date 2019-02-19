Тимошенко: ми не допустимо фальсифікації виборів штабом Порошенка

Тимошенко вважає, що Порошенко готує "масштабний всеукраїнський підкуп"

Президент Петр Порошенко пытается "купить" выборы 2019, но ему не удастся это сделать. Об этом журналистам заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко в рамках дачи показаний в Министерстве внутренних дел по производствам о возможных фальсификациях выборов командой Петра Порошенко, сообщает РБК-Украина.

"Наша цель – полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Как заявила политик, Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства – о возможном подкупе избирателей в пользу Порошенко и о возможных манипуляциях с реестром избирателей.

По словам Тимошенко, ее команда по всей Украине собрала все доказательства того, что президент "через пирамиду подкупа, которую возглавляет депутат его фракции Березенко скупает голоса". По информации ее команды, у Порошенко якобы хотят раздать по 1000 грн 6 млн человек.

"Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключение сделок на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1000 грн – "петрова тысяча". Вся страна уже знает, кто подкупает, сколько президент дает за каждый голос", – сказала она.

Вторая схема возможных манипуляций, которую, по словам Тимошенко, реализуют на Банковой, – увеличение действующим президентом реестра избирателей.

"Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила более, чем на миллион, увеличить реестр избирателей. Поняла, что Порошенко хочет использовать для голосования "мертвые души" и за них бросить бюллетени", – пояснила кандидат в президенты.

По мнению Тимошенко, действующий президент разворачивает "масштабную кампанию фальсификаций выборов" в дни, когда страна вспоминает погибшую Небесную сотню и Майдан Достоинства.

"Это означает, что президент разрушает остатки демократии в Украине, искажает выбор людей и пытается коррумпировать страну, таким образом "борясь" с коррупцией", – заявила лидер "Батькивщины".

Тимошенко убеждена, что ее команда по всей Украине будет противодействовать подкупу избирателей, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция будет вовремя реагировать на попытки исказить выбор украинцев.

"Мы надеемся, что министр Аваков, как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, будет обнародовать факты, которые передала в том числе и наша команда", – подытожила она.