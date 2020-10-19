Тимошенко: на жодні посади не претендуємо, але країні потрібні нова стратегія та новий уряд

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Проект бюджету на 2021 рік, поданий чинним урядом, підтверджує, що влада втрачає контроль над ситуацією. Президент має сформувати нову команду зі справжніх фахівців, здатних впоратися з кризою і запропонувати зовсім іншу стратегію дій.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "112. Україна".

"В уряді сьогодні на 90% люди непрофесійні. Тому президенту потрібно негайно створити сильний, професійний організаційно-здатний уряд, уряд національної єдності та національного спасіння. Йому потрібно туди запросити тих людей, які знають, як працювати й вміють це робити", - заявила Тимошенко.

На її думку, без нового сильного уряду президенту буде неможливо з цією кризою впоратися.

"Ми не претендуємо на участь у цьому уряді. Але президент зараз точно повинен зробити так, щоб хоча б уряд був компетентний та ефективний. Тоді в країні багато чого можна буде зробити", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Верховна рада зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Бюджет попередньо планують розглянути на засіданні ВР 3 листопада.

Як писало РБК-Україна, раніше в парламенті розраховували, що проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня, адже це крайній термін для його прийняття за основу.