Тимошенко домовилася з іншими кандидатами протидіяти фальсифікаціям на виборах

Кандидати підписали підписали меморандум "За чесні вибори"

Юлия Тимошенко и другие кандидаты в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям на призыв общественных организаций. Это произошло в прямом эфире программы «Право на власть» на 1+1, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Свои подписи под документом вместе с Тимошенко поставили участники программы Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь, Александр Шевченко.

«Это означает, что если мы объединим усилия, то сможем собрать оригиналы протоколов с печатями и подписями об итогах выборов на каждом участке. Просто провести такой параллельный подсчет голосов и совместно не допустить никакой фабрикации этих протоколов. И тогда фальсификация не пройдет в Украине», – подчеркнула лидер «Батькивщины».

Тимошенко считает, что действующий президент свой второй срок сегодня может "купить".

Кандидат в президенты привела примеры случаев "грязных" технологий, которые, по ее словам, заготовили для людей президент и его штаб. Тимошенко продемонстрировала в прямом эфире пакет документов, которые раздаются так называемыми «волонтерами».

«Личное обязательство, которое заставляют подписать за 1000 грн, что гражданин Украины поддерживает усилия Петра Порошенко в развитии украинского государства и имеет желание способствовать его дальнейшей работе на посту главы государства. И дальше ему запрещается работать на других кандидатов», - сказала она.

Лидер «Батькивщины» также рассказала о еще одной фальсификации – увеличение действующей властью реестра избирателей, так называемых «мертвых душ».

Тимошенко обратила внимание на то, что в последние дни по инициативе президента и его штаба зарегистрировали кандидатом в президенты Тимошенко Юрия Владимировича (Тимошенко Ю.В.).

«Они рассчитывают таким мошенническим способом забрать у меня проценты», – сказала она.

«Мы ни разу никогда не занимались и не будем заниматься такими делами. Мы публично собираем эти данные и передаем в МВД. У нас есть все возможности предотвратить этим фальсификациям», – подчеркнула политик.

Тимошенко также показала декларации Порошенко, которые, по ее словам, свидетельствуют о том, что в то время, когда Украина вошла в десятку беднейших стран мира, состояние президента за один год (с 2017 до 2018 года) увеличились в 83 раза. И часть состояния Порошенко заработал на том, что "давал свои деньги под проценты Украине во время войны", заявила Тимошенко.