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Тимошенко: демилитаризация и ядерное разоружение РФ - первоочередная задача мира

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Объединившись, все свободные страны должны положить конец ядерному шантажу и угрозам России. Мир должен получить новую систему безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в Facebook

"Украина в свое время первой в мире отказалась от нее. И получила ничего не стоящие гарантии. Сейчас мы расплачиваемся за это. У нас есть моральное право требовать", - подчеркнула Тимошенко.

По ее убеждению, прежде всего, нужно денуклеаризировать страну-агрессорку, которая сегодня угрожает всему миру ядерным оружием.

"Демилитаризация, ядерное разоружение РФ - первоочередная задача цивилизованного мира. Пора положить конец шантажу и угрозам. Мир должен получить новую систему безопасности. Украина платит своей кровью сегодня и за это", - добавила Тимошенко.

Ранее стало известно, что Рафаэль Гросси посетит Генассамблею ООН, чтобы обсудить параметры создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

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