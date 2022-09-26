Тимошенко: демилитаризация и ядерное разоружение РФ - первоочередная задача мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в Facebook

"Украина в свое время первой в мире отказалась от нее. И получила ничего не стоящие гарантии. Сейчас мы расплачиваемся за это. У нас есть моральное право требовать", - подчеркнула Тимошенко.

По ее убеждению, прежде всего, нужно денуклеаризировать страну-агрессорку, которая сегодня угрожает всему миру ядерным оружием.

"Демилитаризация, ядерное разоружение РФ - первоочередная задача цивилизованного мира. Пора положить конец шантажу и угрозам. Мир должен получить новую систему безопасности. Украина платит своей кровью сегодня и за это", - добавила Тимошенко.