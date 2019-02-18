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Тимошенко свідчитиме у справі "про фальсифікації Порошенком виборів"

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 19:20
Тимошенко свідчитиме у справі "про фальсифікації Порошенком виборів"
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Візит Тимошенко до МВС призначено на 10 ранку 19 лютого

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко завтра, 19 лютого, дасть покази у справі щодо "фальсифікації виборів командою Петра Порошенка", яку порушила Національна поліція за її заявою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як зазначається, візит кандидата в президенти до МВС призначено на 10 ранку. По завершенні заплановано брифінг.

Нагадаємо, 4 лютого, під час засідання Погоджувальної Ради голів депутатських комітетів та фракцій, Тимошенко звинуватила чинного президента у "намаганні втриматися при владі за допомогою фальсифікацій" і розповіла про механізми зловживань.

Політик звернулася до міністра внутрішніх справ із заявою про злочин. Згодом, в ефірі каналу 1+1, Арсен Аваков повідомив, що за наданими Тимошенко матеріалами Національна поліція порушила кримінальне провадження.

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