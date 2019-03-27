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Тимошенко: за 5 років українці будуть серед найуспішніших народів Європи

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 21:04
Тимошенко: за 5 років українці будуть серед найуспішніших народів Європи
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко нагадала, що всі необхідні країні зміни прописані в новому курсі

За наступні 5 років українці мають стати одним з найуспішніших народів Європи. Закінчити епоху руїн і розпочати епоху відродження та становлення допоможе Новий курс - покроковий план дій, заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час мітингу в Миколаєві, повідомляє прес-служба партії.

Тимошенко наголосила, що президентські вибори - це унікальна можливість вирішити: залишиться ця "мафія" при владі чи ні. Змінити систему управління країною допоможе ухвалення Нової Конституції на всенародному референдумі.

"Ми маємо відсторонити цю мафію. Ми ухвалимо Нову Конституцію, яка відновить справедливість в нашій країні і дасть можливість людям впливати на життя держави та  владу", - запевнила вона.

Тимошенко нагадала, що всі необхідні країні зміни прописані в ініційованому нею та розробленому з кращими фахівцями Новому курсі. Тут передбачені умови для кращого життя кожного українця.

Зокрема, покроковий план дій кандидата у президенти включає запровадження медичного страхування. Так, роботодавці за рахунок зниження податкового тиску платитимуть обов’язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава.

Окрім того, за 5 років Україна має піднятися за рівнем доходів до сусідньої Польщі. За нового президента мінімальна пенсія та зарплата будуть не менше прожиткового мінімуму - 4425 грн.

"Це буде одним з перших кроків. Пенсії для тих, хто має мінімальний стаж, буде не менше, ніж прожитковий мінімум - 4425 грн, а ті, хто має більший стаж, вона буде більша", - повідомила кандидат у президенти і додала, що буде запроваджена також персоніфікована пенсійна система.

Вона також додала, що ціни на газ після виборів будуть знижені вдвічі і, як наслідок, на тепло і на гарячу воду також впадуть. І допоможе в цьому нещодавнє рішення Окружного адміністративного суду м. Києва.

"Три роки я боролася в судах проти президента та уряду за ці несправедливо встановлені тарифи. Судді, маріонетки президента, три роки рішення не ухвалювали. А тепер напередодні виборів, ухвалили - тарифи були встановлені незаконно і вони необґрунтовані. Це означає, що новому президенту потрібно виконати це рішення суду", - наголосила лідер партії.

Новий курс також передбачає створення умов для гідного життя молоді: забезпечення роботою, зарплатою та житлом.

Тимошенко заявила, що підписала зобов’язання кандидата у президенти перед кожним громадянином України, у якому чітко визначено перелік конкретних кроків, які вона втілить в життя після перемоги, адже довіри до політиків у людей немає.

"Якщо новий президент не виконає зобов’язання, то йому можна не ходити на парламентські вибори. Я як досвідчений політик не взяла б зобов’язання, які не зможу виконати. Ми з вами це зробимо", - підсумувала голова партії.

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