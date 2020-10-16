Тимошенко буде ініціювати в парламенті заборону проведення опитування 25 жовтня

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Партія "Батьківщина" має намір звернутися до Центральної виборчої комісії з вимогою на базі чинного закону про вибори, на базі Конституції - дати офіційне роз’яснення, що в день виборів заборонені будь-які опитування.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час пресконференції у Києві.

Крім того, Тимошенко заявила, що політсила буде звертатися також до всіх політичних сил, щоб 20 жовтня, коли почне працювати парламент, Верховна рада ухвалила постанову про заборону проведення опитування під час виборів.

"Чи хоч одна людина в країні заперечуватиме, щоб довічно садити корупціонерів? Хоч одна людина в країні проти того, щоб з 450 депутатів залишилось 300? Хоч хтось у країні протестуватиме проти застосування Будапештського меморандуму, який гарантує Україні мир та повернення територій? Про що запитання щодо вільної економічної зони на Донбасі, яка фактично запроваджена законом про особливий статус?" - запитала Юлія Тимошенко.

Водночас Тимошенко вважає, що весь інформаційний шум навколо опитування влаштований заради одного - легалізації наркотиків в Україні. Однак, протидіяти цьому сценарію треба вже зараз.

Вона закликала українців у день виборів 25-го жовтня прийти на виборчі дільниці і проголосувати проти курсу влади - за людей, які представлятимуть інтереси українців, а не можновладців.

"Хочу попросити всіх українців - прийдіть на виборчі дільниці 25-го жовтня і законно проголосуйте своїм бюлетенем проти такої стратегії президента і голосуванням покажіть своє ставлення до стратегії розпродажу України, до стратегії духовного, морального знищення української нації", - резюмує Тимошенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Як свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, у вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримували 22,4% українців. Більшість з тих, хто визначився, виступають проти: 35,8% українців в цілому не схвалює цю ініціативу.