Тарифна криза, проти якої одномоментно виступили українці з усіх куточків країни, вже сильно вдарила по рейтингах влади. Люди не повірили обіцянкам уряду про зниження тарифів на 30%, українці чекають дійсно справедливих тарифів.

Про це написав політичний експерт Тарас Загородній у Facebook.

За його словами, забезпечити реальне й відчутне зниження цін на комірне може лише реалізація системного підходу, на кшталт пропонованого Юлією Тимошенко.

"Батьківщина" запропонувала альтернативу, яка дозволить реально знизити тарифи в кілька разів. Йдеться про забезпечення споживачів газом із підземних сховищ за ціною літньої закупки, а також направлення на побутові потреби людей газу українського видобутку, що дозволить зменшити тарифи втричі. До цього плану доєднаються і місцеві депутати партії. А у підтримці народу можна не сумніватися", - переконаний Загородній.

Він також зауважив, що команда "Батьківщини" послідовно добивається ліквідації "Нафтогазу" як непотрібного корупційного посередника, який не дозволяє забезпечити чесну ціну на енергоносії.

"Ми ж знаємо, що ці "рвачі" продають українцям український газ за європейськими цінами та багато інших їхніх схем обкрадання людей. Тож команда Тимошенко вимагає від влади прибрати лобістів зовнішнього управління. Але чи готовий до цього Зеленський. Ну, якщо не буде готовий, то Тимошенко буде тиснути на нього через місцеві органи влади, адже "Батьківщина" стала кращою серед опозиційних сил на місцевих виборах і має фракції в радах по всій країні", - вважає експерт.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.