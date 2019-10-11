Тимошенко: закон про продаж землі треба негайно відкликати

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликає президента України відкликати законопроєкт про відкриття ринку землі, а питання продажу землі винести на всенародний референдум. Про це вона заявила в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє прес-служба політсили.

Вона нагадала, що у внесеному до порядку денного відповідному документі передбачено продаж землі іноземцям і режим максимального сприяння для агромонополій.

«В одні руки можна буде купити 15% кожної області. Це означає, що в принципі 6-7 людей можуть стати власниками однієї області. Також в одні руки можна купити 0,5% території України, а це 210 тис. гектарів. Це два Києва! Це означає продаж України. Це абсурд», – обурилась вона.

За таких умов, наголосила Юлія Тимошенко, жоден вітчизняний фермер не матиме стільки грошей, щоб конкурувати на рівних із транснаціональними корпораціями, які вже сьогодні орендують величезні шматки української землі.

Вихід з цієї ситуації лідер «Батьківщини» вбачає лише в одному – йти шляхом державної підтримки малого та середнього сільгоспвиробництва. За її словами, Україні потрібно здавати землю в оренду, а не продавати, створювати, як в Польщі 1,5 млн господарств (у нас наразі лише 28 тис.), давати довгострокові доступні кредити фермерам, створювати мільйони робочих місць, щоб молодь фермерством займалась.

Також важливо перейти від продажу сировини до ринку готової продукції, що потроїть наше ВВП, додала Юлія Тимошенко.

Політик нагадала, що чинний президент у своїй передвиборчій програмі запевняв, що найважливіші питання суспільного життя вирішуватимуться самим народом. Час виконувати обіцянки та проводити всенародне голосування, підкреслила вона.

«Референдум щодо землі обов’язковий. Це питання номер один!» – зазначила Голова партії і повідомила про останні дані соцопитування групи «Рейтинг», за якими, 73% громадян розуміють, що не можна продавати землю, 81% проти продажу іноземцям, а 74% опитаних підтримують «земельний» референдум.