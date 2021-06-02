Тімченко: синхронізація енергосистем України і Європи - питання національної ідеї

"Нам не можна недооцінювати важливість процесу синхронізації. Я дуже б хотів, щоб питання синхронізації наших енергосистем дійшов до рівня національної ідеї. Що це нам дасть? Це питання геополітики. Ми фізично будемо присутні в Європі. Ми будемо повноправними учасниками європейського енергоринку", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Результатом цього процесу буде прихід європейських гравців на енергетичний ринок України, що посилить конкуренцію, а також принесе європейські правила гри, що має позитивно вплинути на капіталізацію всієї галузі і її регуляторну політику.

"Я вважаю, що синхронізація енергосистем - це величезний крок вперед в євроінтеграції, який буде зроблений і принесе європейські правила гри на ринок. Це приведе сюди західних гравців", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що синхронізація української енергосистеми з європейською неминуче відбудеться у 2023 році.