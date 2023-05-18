ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Временно поверенный в делах Украины покинул Грузию

Новина українською →
Украина, Четверг 18 мая 2023 18:43
Временно поверенный в делах Украины покинул Грузию Фото: временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов (netgazeti ge)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 мая, временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что покидает страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Грузии.

"Покидая Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии и единства, успехов, счастья и благополучия", - сказал Касьянов.

Он подчеркнул, что твердо убежден, что у Украины и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов.

"Стратегическая цель наших стран присоединение к ЕС и НАТО - это вопрос уже самого ближайшего время", - добавил временно поверенный.

Он отметил, что развязанная Россией война против Украины укрепила дружбу грузин и украинцев, и поблагодарил граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство Грузии не согласовывает визит президента в Брюссель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса