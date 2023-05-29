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Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

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Мелитополь, Понедельник 29 мая 2023 22:16
Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв Фото: Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в понедельник вечером, 29 мая. Звуки были слышны на севере города.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Детали выясняем", - сообщил он.

Федоров также опубликовал фото взрыва, подписав "Хлопковый туман в пока еще оккупированном Мелитополе".

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

Фото: Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Мелитополе

Российские оккупанты практически сразу захватили Мелитополь Запорожской области в ходе масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В настоящее время в Мелитополе наблюдается активное развитие партизанского движения, члены которого, несмотря на провозглашенную охоту на них, регулярно устраивают "хлопки" по всему городу. Взрывы и "наказание" коллаборантов происходят с завидной регулярностью, создавая неуверенность и страх среди сотрудников оккупационной власти.

24 мая стало известно, что оккупанты стали стягивать в район Мелитополя тяжелую артиллерию. При этом ВСУ наносят врагу серьезный урон, а 25 мая даже смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.

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Мелитополь Взрыв Война России против Украины
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