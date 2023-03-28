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В оккупированном Бердянске людям подают непригодную техническую воду

Фото: во временно оккупированном Бердянске вода из Днепра почти исчезла (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) вода из Днепра почти исчезла, горожанам подают техническую воду, не пригодную для бытового использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В городе примерно такая же ситуация, которая была еще в 1980-е, когда через водопроводную сеть подавалась техническая вода, а питьевая официально подавалась только через колонки", - сказал заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

По словам чиновника, питьевую воду горожане берут из 4-х колонок. В них подается вода из скважин из села Азовское. Он также добавил, что из-за действий оккупантов в январе обмелело Каховское водохранилище и теперь из него невозможно наполнять водой водопровод. Он отмечает, что такая ситуация может привести и к тому, что без централизованного водоснабжения останется оккупированный Крым.

В такой ситуации жителям Бердянска приходится покупать воду у тех производителей, которые работают на оккупантов. Дудукалов отмечает, что местные стали заложниками ситуации, которая может измениться только после деоккупации юга Украины.

"Проблема в том, что мы не можем даже спокойно рассчитывать на природные источники, потому что Бердянск находится на море и бурение вниз приведет к морской воде, подпочвенным водам", - пояснил он.

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Бердянске россияне планируют создать курорт для своих военных, превратив его в закрытый объект.

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БердянскВодоснабжение