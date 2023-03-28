В оккупированном Бердянске людям подают непригодную техническую воду

"В городе примерно такая же ситуация, которая была еще в 1980-е, когда через водопроводную сеть подавалась техническая вода, а питьевая официально подавалась только через колонки", - сказал заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

По словам чиновника, питьевую воду горожане берут из 4-х колонок. В них подается вода из скважин из села Азовское. Он также добавил, что из-за действий оккупантов в январе обмелело Каховское водохранилище и теперь из него невозможно наполнять водой водопровод. Он отмечает, что такая ситуация может привести и к тому, что без централизованного водоснабжения останется оккупированный Крым.

В такой ситуации жителям Бердянска приходится покупать воду у тех производителей, которые работают на оккупантов. Дудукалов отмечает, что местные стали заложниками ситуации, которая может измениться только после деоккупации юга Украины.

"Проблема в том, что мы не можем даже спокойно рассчитывать на природные источники, потому что Бердянск находится на море и бурение вниз приведет к морской воде, подпочвенным водам", - пояснил он.