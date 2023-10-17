Во временно оккупированном Бердянске прозвучали взрывы, - СМИ
Во временно оккупированном Бердянске местные жители слышали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Brd24.
"Местные власти" сообщают, что сработала система ПВО, но кажется есть попадание, - заметили администраторы канала.
По данным очевидцев, взрывы были слышны в районе аэродрома. Данная информация нуждается в проверке.
Оккупация Бердянска
Россияне оккупировали Бердянск в начале полномасштабной войны. В городе есть аэродром, который оккупанты используют в своих целях.
Фото: местоположение Бердянска (deepstatemap.live)
Оккупанты превратили ранее известный курорт в военную базу. Но это не мешает взрываться объектам и технике, которыми пользуются агрессоры.
Так в сентябре, местные жители слышали громкие взрывы, после которых в домах пропадал свет.
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