Временная защита в Болгарии: на какую помощь могут рассчитывать украинцы

На какую помощь имеют право украинские беженцы в Болгарии

Украинские беженцы в Болгарии имеют право на бесплатное размещение. Гуманитарная помощь для украинцев предусматривает компенсацию расходов на проживание, но не распространяется на питание.

Условия отличаются для беженцев в зависимости от периода их прибытия в страну. В частности, правила следующие:

если по состоянию на 31 октября 2022 года беженцы проживали в отеле, который определен для размещения и внесен в Национальный туристический реестр, то до 31 декабря 2024 года они могут там оставаться. Отель будет получать 15 левов (340 грн) в сутки за одного человека, что будет покрывать только проживание.Заведение не обязано предоставлять питание.

Если беженцы приехали в Болгарию и получили временную защиту после 31 октября 2022 года, им предоставляется жилье только в одном из мест, утвержденных правительством:

места, внесенные в специальный Реестр приютов, созданный для реализации программы гуманитарной помощи;

места, которые находятся в государственной, коммунальной собственности или в собственности государственных предприятий, в Национальном туристическом реестре, входят в перечень, утвержденный Председателем Временной рабочей группы (ТРТ) Национального совета по миграции, границ, убежища и интеграции и по вопросам лиц, получивших временную защиту в Болгарии.

Эти места получают 18 левов (407 грн) в сутки на одного человека. Также средства будут покрывать только проживание, питание не будет предоставляться. Но беженцы будут обеспечены моющими и гигиеническими средствами. Продукты питания иногда могут привозить волонтеры и гуманитарные организации.

Право на эту гуманитарную помощь не будут иметь беженцы, которые:

имеют трудовой договор, зарегистрированный в Национальном управлении по доходам и сборам;

получают финансовую помощь на аренду жилья, жилищные ваучеры или другие формы жилищной помощи в рамках других программ от органов государственной власти.

Фото: Размещение беженцев в Болгарии (gettyimages.com)

Какое жилье получат украинцы по прибытии в Болгарию

Те, кто приезжает в Болгарию впервые или те, кто выехал из гостиницы, в которой проживали до 31 октября 2022 года (например, возвращались в Украину), будут поселены в места празмещения, утвержденные правительством.

Но перед тем, как новоприбывших направят к конкретному месту проживания, их разместят в транзитном центре, расположенном в г. Елхово ( ул. Чаталджа, 2). Там они будут находиться от 1 до 14 дней.

Выбирать, где жить, беженцы не могут. Из транзитного центра их переведут туда, где есть свободное место. Исключение будут сделаны для тех, у кого члены семьи уже размещены по этой программе гуманитарной помощи.

Чтобы подать заявку на воссоединение с членами семьи, необходимо иметь регистрационную карточку о предоставлении временной защиты и личный номер иностранца (ЛНЧ), указанный в карте. К заявлению на болгарском языке следует добавить документы, подтверждающие родственную связь – свидетельство о браке, свидетельство о рождении.

Если беженцы временно выезжают из предоставленного жилья по уважительной причине (лечение, возвращение в Украину, смерть родственника), необходимо предупредить Национальный оперативный штаб (НОЩ) по электронной почте (support@ukraine.gov.bg, ua.support@egov.bg, crisis@ government.bg). Если этого не сделать, место не будет зарезервировано и по возвращении беженцев направят в заведение, где будут свободные номера.