Тело Лауры Дальмайер оставили в горах: "Это ее пожелания"

Тело Лауры Дальмайер тело останется на горе Лайла Пик в Пакистане, где она погибла в результате обвала камней во время альпинистского восхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

31-летняя спортсменка попала под камнепад в понедельник, 28 июля, во время спуска с вершины.

Рядом с ней находилась напарница, которая сразу попыталась оказать помощь, однако ситуацию осложнили особенности местности и длительный оползень.

На следующий день, во вторник 29 июля, была начата спасательная миссия. Однако уже в тот же вечер усилия пришлось прекратить.

Причиной стало сочетание высокого риска повторных обвалов и переменчивых погодных условий, которые сделали операцию слишком опасной.

Согласно официальному заявлению, спортсменка получила тяжелые травмы и, скорее всего, погибла мгновенно. Ее тело останется в горах, ведь риск поисковой операции слишком велик.

"На основе данных с воздушного наблюдения и описания травм, предоставленного ее напарницей, предполагается, что Лаура погибла сразу после инцидента. После наступления темноты спасательная операция была остановлена", - сообщает менеджмент.

Также в заявлении отметили, что оставить тело в горах было личным пожеланием Дальмайер. Она заранее выразила волю, чтобы в подобной ситуации никто не рисковал своей жизнью ради ее спасения.

"Это решение полностью согласовано с ее письменным завещанием. Родственники Лауры также просят уважать ее последнее желание", - добавила команда.

Родные вспоминают Дальмайер как искреннего и преданного человека, который вдохновлял других следовать за своими мечтами.

"Лаура обогатила жизнь многих своим характером и примером. Она оставалась верной себе до последнего", - рассказали близкие.

Лаура Дальмайер была одной из самых успешных спортсменок своего поколения. Она выиграла два золота на Олимпиаде-2018 и семь раз становилась чемпионкой мира. В 2019 году неожиданно завершила спортивную карьеру в возрасте 25 лет.