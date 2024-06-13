Не только зарплата. Какие выплаты должны предоставить работнику в день его увольнения

Как работодатель должен рассчитаться, когда вы увольняетесь

Когда работник уходит со своей работы, вне зависимости от оснований его завершения работы, работодатель в день увольнения обязан выплатить работнику все суммы. Это полная заработная плата и оплата всех неиспользованных дней отпуска, говорит адвокат.

Также дополнительно к основным выплатам работнику обязаны выплатить в день увольнения выходных пособий в размере не менее среднего месячного заработка в случае увольнения работника при таких условиях:

если работник отказался переводиться на работу в другие местности вместе с предприятием или из-за отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;

когда происходит ликвидация, реорганизация, банкротство, сокращение численности или штата работников;

если выявили несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе;

из-за возобновления на работе работника, ранее выполнявшего его работу (например, это было "декретное" рабочее место).

"Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете", – отмечает Татьяна Голица.

Какие выплаты могут быть при упрощенном режиме трудовых отношений

Во время действия военного положения на добровольной основе между работодателем и работником могут задействовать упрощенный режим регулирования трудовых отношений.

"Такой формат работы можно задействовать в компаниях малого или среднего бизнеса, где работает не более 250 человек. Или если зарплата работника в месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом (более 53 600 грн). Формат предполагает, что сотрудник и работодатель с их согласия могут определять в трудовом договоре также другие, кроме установленных настоящим Кодексом, основания для увольнения", – объясняет адвокат.

При таком режиме увольнения работника по инициативе работодателя по основаниям, не предусмотренным КЗоТом Украины, предусмотрена компенсация.

А именно:

половина минимальной зарплаты – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 30 дней;

– если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 30 дней; минимальной заработной платы – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 30 дней;

– если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 30 дней; трех минимальных зарплат – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более одного года;

– если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более одного года; пяти минимальных заработных плат – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более двух лет.

Если в сроки по вине работодателя денег работнику не выплатили, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, ему должны выплатить его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета. Но не больше чем за шесть месяцев. А при наличии спора этот вопрос разрешается в судебном порядке, отмечает собеседница.