Не только зарплата. Какие выплаты должны предоставить работнику в день его увольнения

В день увольнения работник должен получить всю заработную плату а также денежную компенсацию за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.
Кроме этих основных выплат при некоторых обстоятельствах работнику при увольнении должны предоставить и другие денежные "бонусы", говорит в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Татьяна Голица. Она рассказала, что нужно знать о выплатах сотруднику, котоый увольняется.
Когда работник уходит со своей работы, вне зависимости от оснований его завершения работы, работодатель в день увольнения обязан выплатить работнику все суммы. Это полная заработная плата и оплата всех неиспользованных дней отпуска, говорит адвокат.
Также дополнительно к основным выплатам работнику обязаны выплатить в день увольнения выходных пособий в размере не менее среднего месячного заработка в случае увольнения работника при таких условиях:
"Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете", – отмечает Татьяна Голица.
Во время действия военного положения на добровольной основе между работодателем и работником могут задействовать упрощенный режим регулирования трудовых отношений.
"Такой формат работы можно задействовать в компаниях малого или среднего бизнеса, где работает не более 250 человек. Или если зарплата работника в месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом (более 53 600 грн). Формат предполагает, что сотрудник и работодатель с их согласия могут определять в трудовом договоре также другие, кроме установленных настоящим Кодексом, основания для увольнения", – объясняет адвокат.
При таком режиме увольнения работника по инициативе работодателя по основаниям, не предусмотренным КЗоТом Украины, предусмотрена компенсация.
А именно:
Если в сроки по вине работодателя денег работнику не выплатили, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, ему должны выплатить его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета. Но не больше чем за шесть месяцев. А при наличии спора этот вопрос разрешается в судебном порядке, отмечает собеседница.
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